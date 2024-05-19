В рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертензией проверили жителей Махачкалы

В рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертензией специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели массовый профилактический осмотр жителей Махачкалы.
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