«Британцы расчехлили свою олигархическую консерву в России»: о чем может говорить внезапное интервью Мельниченко на Западе

Олигархическая консерва Британии или голос разума - об интервью Мельниченко Иллюстрация: Блокнот Российский олигарх Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК, выступил с продолжительным интервью британскому изданию The Economist.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии