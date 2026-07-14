БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Британцы расчехлили свою олигархическую консерву в России»: о чем может говорить внезапное интервью Мельниченко на Западе

«Британцы расчехлили свою олигархическую консерву в России»: о чем может говорить внезапное интервью Мельниченко на Западе

Олигархическая консерва Британии или голос разума - об интервью Мельниченко Иллюстрация: Блокнот Российский олигарх Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК, выступил с продолжительным интервью британскому изданию The Economist.

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Maxim
Де - приватизация.. Что вся страна строила и комсомольцы под гитару..
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3 н.