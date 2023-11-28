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Масалитин считает, что Кордоба показал оскорбительный жест на эмоциях

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что не увидел злого умысла в непристойном жесте, который показал игрок «Краснодара» Джон Кордоба судьбе в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом», и объяснил его действия эмоциями.

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