Челябинск стал лидером по России по продажам бюджетного игристого вина

Челябинск с января по сентябрь 2024 года лидировал по продажам бюджетного игристого вина. В городе была зафиксирована самая большая доля по России в продажах данного напитка стоимостью до тысячи рублей — 52%, сообщается 25 октября на сайте РБК.
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