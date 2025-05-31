"Сойдет с рук": в США раскрыли страшную деталь по переговорам в Стамбуле

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия добьется своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.