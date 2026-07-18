Brendan Smialowski/AP/TASS Невероятного масштаба скандал разгорается в украинском МИД. Учитывая недавнее покушение на олигарха Ермолаева, устроенное агентами украинских спецслужб, эта новая история играет совсем новыми красками.
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