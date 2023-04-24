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Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии

Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии

Южная Корея решила с 28 апреля расширить список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать спецразрешение у правительства, до 798 позиций, сообщило министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея.

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