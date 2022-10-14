Вечерний Новосибирск

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Штраф для безбилетников вырастет в Новосибирске до 1000 рублей с 16 октября

Штраф для безбилетников вырастет в Новосибирске до 1000 рублей с 16 октября

Сейчас безбилетный проезд в пассажирском транспорте карается штрафом в 100 рублей. Изменения в закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях» внесли пятого октября 2022 года, поясняют в городском управлении пассажирских перевозок.

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