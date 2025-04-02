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Москва и Кишинев на грани разрыва дипотношений: Молдова атаковала миротворческий механизм в ПМР

Москва и Кишинев на грани разрыва дипотношений: Молдова атаковала миротворческий механизм в ПМР

Накануне Молдова объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Кишинев полагает, что российская дипмиссия помогла оппозиционному депутату парламента РМ Александру Нестеровскому, осужденному на 12 лет заключения, бежать в Приднестровье.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Этот газ идет в Приднестровье.
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8 час.
Аркадий Шацкий
А если не будет мирного соглашения, как они думают, а как сказал Путин - добьют. Так же будут накалять градус в надежде на военную помощь? Вряд ли даже Румыния впишется.
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7 час.
Валентин Щербаков
Очень хорошее предложение, послать наших ВДВ-шников и арестовать всю молдавскую шайку вместе с Санду....
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3 час.
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