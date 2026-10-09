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Новости Липецка

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Сыгравший в фильме «Нюрнберг» художник из Липецка написал икону Сергия Радонежского

Сыгравший в фильме «Нюрнберг» художник из Липецка написал икону Сергия Радонежского

Художник завершил работу 8 октября, в день памяти преставления святого Сергия Радонежского.Липецкий художник Иван Пархоменко написал икону Сергия Радонежского за восемь дней.

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