Маск заявил, что Украине срочно нужен новый президент

Известный американский предприниматель и футурист Илон Маск высказал мнение о необходимости смены лидера в Украине.
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