В гражданской войне "Белые" не были "своими" для "Красных". Воевать со "своими" невозможно. Это полностью срывает ориентиры армии.
Современные украинцы - "свои"?
Комментарии
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valentina sergeeva
То, что воробей вылетел из конюшни не делает его рысаком. Как и то, что современные украинцы из славян, не значит, что они "свои". Зато они на деле доказали, что отныне они и, боюсь, навсегда, - лютые враги для русских. Не зря говорят, что только близкий друг может быть самым опасным врагом. Так что, кому присягнули, с теми пусть и якшаются, и братаются.
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Хотел бы напомнить, что ещё год назад светлоликий неоднократно повторял, что с той стороны воюют оболваненные свои, ну кроме откровенных бандеровцев. Команды на изменение генеральной линии не поступало
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3 час.
чД
человек Дубов
Ну таков сценарий - Россия выполняет роль жертвы, ведь если медведь ёпнет лапой, то весь театр будет под занавесом! но у нас главный весь напор потерял, всё сикось-накось, с тех пор как Людмила ушла в 2014-ом, взяли Крым и как серпом обрезали дальнейшее продвижение России - кому теория заговора, кому управление миром по плану вступления в золотое вкрапление.
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1 час.
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