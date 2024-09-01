Современные украинцы - "свои"?

valentina sergeeva То, что воробей вылетел из конюшни не делает его рысаком. Как и то, что современные украинцы из славян, не значит, что они "свои". Зато они на деле доказали, что отныне они и, боюсь, навсегда, - лютые враги для русских. Не зря говорят, что только близкий друг может быть самым опасным врагом. Так что, кому присягнули, с теми пусть и якшаются, и братаются.

ВН Валерий Николаевич Хотел бы напомнить, что ещё год назад светлоликий неоднократно повторял, что с той стороны воюют оболваненные свои, ну кроме откровенных бандеровцев. Команды на изменение генеральной линии не поступало