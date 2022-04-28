В Вологодской области завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Следственной частью СУ УМВД России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Следственной частью СУ УМВД России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
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