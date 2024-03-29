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Нижегородская правда

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Тестовый матч провели на новом футбольном манеже в городе Бор

Тестовый матч провели на новом футбольном манеже в городе Бор

Тестовый матч провели на футбольном манеже в городе Бор Нижегородской области. В мероприятии приняли участие команды воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №8 по футболу и академии футбольного клуба «Пари Нижний Новгород».

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