Трамп подписал указ о запрете «родильного туризма» в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ограничение практики «родильного туризма» — поездок иностранцев в США ради рождения ребёнка с последующим получением им американского гражданства.
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