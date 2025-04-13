«Не работают чаты, не приходят фото»: Пользователи в панике из-за массового отключения мессенджера Сегодня вечером россияне столкнулись с…Сообщение WhatsApp «рухнул» в России: Глобальный сбой или целенаправленная блокировка? появились сначала на Ежедневные новости.