МИД России назвал условия и возможное содержание переговоров по Украине

Россия готова к серьезному разговору по урегулированию украинского кризиса, в его основе может быть разработанный в 2022 году стамбульский документ, заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии