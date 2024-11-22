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«Татарский орнамент поможет»: Юные художники украсили центр «Новая планета» в Казани

«Татарский орнамент поможет»: Юные художники украсили центр «Новая планета» в Казани

Ученики казанской художественной школы №4 в рамках проекта бюро Русфонда в Татарстане «Татарский орнамент в декоративно-прикладном творчестве для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями», украсили рисунками одно из помещений центра «Новая планета», для детей с ограниченными возможностями.

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