«Татарский орнамент поможет»: Юные художники украсили центр «Новая планета» в Казани

Ученики казанской художественной школы №4 в рамках проекта бюро Русфонда в Татарстане «Татарский орнамент в декоративно-прикладном творчестве для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями», украсили рисунками одно из помещений центра «Новая планета», для детей с ограниченными возможностями.