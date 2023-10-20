Вице-премьер Госсовета КНР провел встречи с иностранными гостями 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в четверг провел встречи с генеральным директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию /ЮНИДО/ Гердом Мюллером и президентом Совета Международной организации гражданской авиации /ИКАО/ Сальваторе Шаккитано, прибывшими в столицу Китая для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".