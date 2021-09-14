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Цензура друг или враг? На подумать о делах наших, скорбнокультурных...

Цензура друг или враг? На подумать о делах наших, скорбнокультурных...

Сцена из спектакля Кирилла Серебренникова «Чаадский». Иллюстрация: amarok-man.livejournal.com Актер Дмитрий Певцов предложил создать в России специальную комиссию по цензурированию произведений искусства, включая фильмы и спектакли.

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Андрей
Цензура необходима,и суровая.И наказывать за ее обход надо тоже жестко,вплоть до уголовной ответственности режиссеров и актеров.Только так опять появятся шедевры,а не тот бред и извращения,что сейчас ставят и снимают.
mark nikitin
Владлен
Вы наверно не слышали о статье 29 Конституции РФ???
Владлен
Привет Марк! Все болеете???
Uri Strukow
Все хорошо, вот только судьи кто. Жертв ЕГЭ будут цензурировать жертвы ЕГЭ. Я не про цензуру и ЕГЭ, а про уровень.
mark nikitin
вячеслав харченко
"цензура — это система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации." Ну так ,она и есть, политическая цензура, опять во всей красе, причем здесь искусство и проч ,если оно не противопоставляет себя системе? Пидарские "спектакли" себя системе не противопоставляют, на строй и его адептов не посягают, значит цензуре не подвержены, а даже очень ей симпатичны.
mark nikitin
mark nikitin
вячеслав харченко
Это общий уровень падения образования и деградации населения, я лично, эту блевотину с так называемых "центральных СМИ", не смотрю уже лет 20, очень все опошлилось и оскотинилось на ТВ с приходом Лучезарного.
mark nikitin
Но смотрят дети, а у них уже другой механизм мышления - клипповое.
Vsevolod
В СССР была цензура. Прекрасные советские фильмы смотрятся до сих пор. Сейчас цензуры нет. Все эти викинги, штрафбаты и прочее дерьмо смотреть противно.
Владлен
Ну так у Вас есть право смотреть или не смотреть!!!
Vsevolod
Это когда уже знаешь, что дерьмо. А когда что-то новое появляется, хочется узнать. Хотя, я давно уже, если хочу что-то посмотреть, то просто роюсь в интернете. Телик давно не смотрю. Вот где цензура нужна.
Борис Гора
Но у меня нет возможности им не платить, поскольку они получают деньги из госбюджета. А это и мои деньги. Таким образом я плачу за то, что мне просто отвратительно...
Владлен
Спасибо. Вероятно , что Вам это не нравится. А Вы забыли о других!!!
Александр Клишин
Не нужна цензура. Не давать денег извращенцам И все пройдет. Пусть два с половиной копрофила ходят на серебреникова. Через неделю он сам закроется.
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
Ирина
Всем ,что сделали ,говорили и писали "освобожденные " Иудой Горбачевым враги коммунистов ,они сами доказали ,что ни малейшей свободы им давать нельзя . Чтобы они хоть были похожи на нормальных людей ,приносили хоть какую-то пользу стране и народу ,над ними всегда должны стоять "надсмотрщики с плетками ".
Юлия
Цензура не нужна. Нужны худсоветы. И список тем, которые запрещены на госуровне. В ЕС, например, считается, что цензуры нет. Но никто не сможет поставить спектакль или снять фильм, который, например, унижает цветных или лгбт, который хвалит РФ и критикует нацизм на Украине или у трибалтов. Цензуры нет, но нельзя.
Владлен
"И список тем, которые запрещены на госуровне. ". Это что такое???
Юлия
Вы не знаете, что такое "тема"?
Владлен
Спасибо. А какая может быть тема, если цензура запрещена. Сейчас есть ограничение по возрасту. Предполагаю вполне достаточно.
Михаил Воробьев
Цензура нужна, а почему? Ответ один выбросить всякую халтуру, по делу и без дела сейчас в новых фильмах пьют водку, показывают интим. похожий на идиотские движения. Очень много показывают стрельб, да и вообще нет ни какой логики в некоторых эпизодах. Правда сейчас несколько сократили выпуски в эфир картин, которые е соответствуют желаниям телезрителей.
Владлен
КРФ. Статья 29. ," ....цензура запрещена". А для всего есть обязательно указываемый возрастной ценз.
Vasily Golov
Ноутбук и ария Пимена из оперы Борис Годунов.Новое.современное прочтение оперы.
Владимир Eвтушенко
Радует, что откликнулись мерзко лишь 3% подонков, явно, из бездарей эти чмо.
Борис Гора
Вполне достаточно всю эту публику (руководителей искусства) посадить на полный хозрасчёт и самоокупаемость с взиманием стоимости аренды помещений, оплаты коммуникаций и пр. удовольствий. И вот такие серебренниковы сами потеряются в либеральном болоте. А то на вот такое (извините) "искусство" им государство выделяет немалые деньги, которые они успешно разворовывают, а зрителям показывают голые задницы и гениталии, символизируя этим недостаточность финансирования, наверное.
Van Van
Свое же завоевание похерить, сначала ликовать и праздновать свободу от цензуры, потом возрождать якобы утерянное, и снова ненавидеть цензуру. С вопросом цензуры надо работать, привлекать к ответственности за ложь и распространение нехорошего контента невзирая на ранги, но работать же неохота, проще взять да запретить, или наоборот взять да разрешить всякие непотребности.
Владимир Eвтушенко
Владлен как ты яро педиков защищаешь! Родня им?
Сергей Сычев
Думаю, что у нас есть "рекомендации" От кого то по разложению населения страны!!! Этим кому то ни как полезная цензура не нужна!!! А кто этот кто то... Ну мы же состоит в МВФ, ПАСЕ и т. Д....
Владлен
У кого Вас???
Анатолий Селиванов
правильно нужна Цензура от мордоштернов, суребриновых и другой нечести, которая по либерастным проводкам попадают на экран и сцену - гнать их в три шеи, а то в евроЖопу и пиндосию с лишением гражданства России...................... они пусть там для пидоров и мигрантов свою мазню на еврожопские бабки делают - вот те быстро оценят..........
Владлен
Предлагаете нарушать Конституцию???
Адольф Пешков
Зачем нужен новый базар? Разве непонятно, что группа квалифицированных экспертов всегда умнее любого лжегения. Почему в медицине есть консилиум, почему в технике есть экспертные группы ? Потому, что эти темы сверхважные. А разве культура не суперважная тема ? Просто надо выбрать профессиональную думу и президента без анархических замашек.
Андрей Балашов
Такое беспредельное творение (не творчество) нам без надобностеф....
Владимир Иванов
Цензура должна быть в любом государстве,ведь ,любое государство- это аппарат насилия и должно защищать не только свои материальные ценности ,но и интеллектуальные,иначе нас ждет новый распад государства с вытекающими из этого последствиями.Люди , пережившие девяностые годы ,прекрасно помнят пропаганду 90-х годов , которая привела к распаду государства и огромным потерям в том числе и к человеческим жертвам.
Гость
В любом производстве существует "Отдел Технического Контроля" "ОТК". Это - "цензура" в сфере материального производства. ОТК не допускает выход бракованной продукции. Можно себе представить, что было бы при "свободе творчества" и огромного количества дураков, больных и диверсантов и пр. в такой сфере, как авиационная промышленность. В духовной сфере особенно брак недопустим, ибо это связано со здоровьем нации и его выживании.
Nina Geyer
Один известный американский режиссёр сказал - " В Америке ни один фильм про войну , не снимается без цензуры Пентагона " Это было сказано в интервью .

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