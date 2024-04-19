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В РФ не только посадили британскую ракету Storm Shadow, но и позвали журналистов, чтобы записать демонтаж во всех подробностях

В РФ не только посадили британскую ракету Storm Shadow, но и позвали журналистов, чтобы записать демонтаж во всех подробностях

Великобритания всегда видела Россию как своего соперника и в последние два года интенсивно проводила кампанию по противодействию Российской Федерации, включая введение санкций, провокации на границах и дискредитацию в СМИ.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хорошо сработала наша система ПВО. Судя по тому, что носовая половина ракеты практически целая - летела низко, но всё равно сбили. Молодцы!
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2 час.
кабанов александр
Пора побеждать не только на поле боя, но и в информационном пространстве!
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36 мин.
Валерий Платошин
Жаль что отправить её на родину нельзя, чтобы она там взорвалась.
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16 мин.

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