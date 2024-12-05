В США рассказали о планах Киева объявить о готовности к миру

В связи с истощением от конфликта Киев намерен в ближайшее время объявить о готовности к миру. Об этом со ссылкой на источники, близкие к украинской власти, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
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