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Челябинцам рассказали, какие ледовые городки посетить, кроме центрального

Челябинцам рассказали, какие ледовые городки посетить, кроме центрального

Места развлечений есть в каждом районе. Погода челябинцев сегодня не радует, но для многих это не повод отменить прогулку и катание с горки.

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