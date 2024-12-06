Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в декабре 2024 года 

Ракета New Glenn на стартовой площадке / © Blue Origin Компания Blue Origin планирует выполнить первый запуск ракеты New Glenn, которая должна вывести прототип оборудования Blue Ring в космос для испытаний.
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