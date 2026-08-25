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Дэйли о потолке зарплат в НХЛ: «113,5 млн долларов – целевой показатель на сезон-2027/28. Мы вернулись к росту»

Комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал изменения в правилах потолка зарплат. С прошлого сезона он распространяется и на матчи Кубка Стэнли.

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