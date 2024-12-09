Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Медведи и байбаки, которые содержатся в условиях неволи в Крыму, зимой пребывают в дремлющем состоянии, выходят из спячки на время потепления, поэтому по их поведению можно "прогнозировать" погоду.