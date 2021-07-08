Голос Мордора: Единственный способ победить пандемию

Закон и ПорядокПолитикаГолос Мордора: Единственный способ победить пандемию Очень надеюсь на то, что согласно известной поговорке, в России медленно запрягают, но быстро ездят.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEdd AlexandrovПоследствий вакцинации пока ещё никто не знает, они могут аукнуться через пару-тройку лет, а могут и раньше. В большинстве стран, где не вводились локдауны и строгий масочный режим - не было и никакой эпидемии. Поразительно другое - полное невежество в пропагандировании вакцинации и отсутствие понимания свой ответственности за такую безмозглую пропаганду. Вдруг разом исчезли миллионы больных раком, туберкулёзом, пневмонией, превратившись волшебным образом в заболевших ОРЗ под кодовым именем "Сovid-19". Ни одна якобы вакцина от якобы Ковид не прошла полных и всесторонних испытаний, ни одна, ничья и последствия всего этого коронабесия неизвестны, но уже хорошо слышны призывы к дискриминации не примкнувших к секте прививочников.Комментировать
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