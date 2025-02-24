Два взрыва в космосе когда-то решили судьбу всей планеты

Юрий Ильинов

В Германии зафиксирована рекордная с 1990 года явка на выборах, представлены первые данные экзитполов В Германии завершились выборы в парламент. Явка на выборах оказалась рекордной за последние несколько десятилетий. По последним данным, на выборы пришли невероятные для последних лет в Германии 83 с лишним процента. Такого не было с 1990 года. При этом опубликованы первые итоги опросов на выходе с избирательных участков – экзитполы. На основании этих данных можно говорить о том, что первое место занимает блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца с результатом около 29 процентов голосов. Это примерно на 5 процентов больше, чем на прошлых выборах в Бундестаг. Второе место уверенно занимает «Альтернатива для Германии». Ведущие социологические службы ФРГ сообщают о том, что «АдГ» набирает около 20% голосов. И это вдвое больше, чем в 2021-м. Третья строчка, по данным экзитполов, у Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца. Результат – около 16%. То есть, почти на 10% хуже результата, показанного 4 годами ранее. Мало того, это худший результат в истории партии. Также в Бундестаг снова проходят «Левые» с 9% голосов и «Зелёные», известные, например, по Анналене Бербок. У этой партии около 12% голосов. А вот у блока Сары Вагенкнехт, что называется, не всё так однозначно, если судить по опросам выходивших после голосования избирателей, партия балансирует на отметке 5%, что может привести к её непопаданию в парламент ФРГ. Официальные итоги выборов будут объявлены через несколько часов. При этом уже сейчас понятно, что следующим канцлером Германии с вероятностью, близкой к абсолютной, станет Фридрих Мерц – глава лидирующей на выборах партии. Хотя и результат ХДС/ХСС сложно назвать убедительной победой – пока меньше трети голосов избирателей. Поэтому правительство вновь будет коалиционным.