Михаил ШВЫДКОЙ: Сталин сказал: нам не нужно большое количество фильмов

Политика как она естьПолитикаМихаил ШВЫДКОЙ: Сталин сказал: нам не нужно большое количество фильмов Мой собеседник мне сказал: Все в то время [когда М. Швыдкой руководил министерством культуры РФ – Е.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЭПитер Эскляновопять этот Швыдкой вылезBoris MaxОпять этот предатель либерал вылез на свет... удивлён что эта мразь ещё живёт.Сергей СенютаСталин по деревням кинопередвижки в голодное время возил,а Швыдкой министр хотел ценности,что СССР забрал в компенсацию за разрушения во время войны,вернуть Германии.АлександрРаньше почти каждый фильм был шедевром. Раньше фильмы воспитывали. А сейчас производство фильмов стало коммерческим - без идеологии, развращающим. Вот и весь сказ.Александр ИвановВсе правильно, а не современное дерьмо!!Оzzи О ООн прав , если речь идет о современном дерьме , которое производит нынешний кинематографComandor ComandorСталин был прав! Слова его нужно понимать в переносном смысле, иносказательно. Современные чиновники от культуры (да и спорта тоже) считают, что вложение огромных средств в кинематограф или спорт автоматически приведет к выдающимся результатам. Жизнь показывает, что это не так. Кроме вложения финансов должен быть контроль за их расходами, а также худсоветы или спортсоветы, которые должны оценивать качество результатов, и откровенную туфту в прокат не выпускать. В заключение приведу пример игровых видов спорта, где уже по сложившейся традиции "забыли" о призовых местах на международных турнирах!Комментировать
Свежие комментарии