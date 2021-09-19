Политика как она есть

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Михаил ШВЫДКОЙ: Сталин сказал: нам не нужно большое количество фильмов

Михаил ШВЫДКОЙ: Сталин сказал: нам не нужно большое количество фильмов

Мой собеседник мне сказал: Все в то время [когда М. Швыдкой руководил министерством культуры РФ – Е.

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Питер Эсклянов
опять этот Швыдкой вылез
Boris Max
Опять этот предатель либерал вылез на свет... удивлён что эта мразь ещё живёт.
Сергей Сенюта
Сталин по деревням кинопередвижки в голодное время возил,а Швыдкой министр хотел ценности,что СССР забрал в компенсацию за разрушения во время войны,вернуть Германии.
Александр
Раньше почти каждый фильм был шедевром. Раньше фильмы воспитывали. А сейчас производство фильмов стало коммерческим - без идеологии, развращающим. Вот и весь сказ.
Александр Иванов
Все правильно, а не современное дерьмо!!
Оzzи О О
Он прав , если речь идет о современном дерьме , которое производит нынешний кинематограф
Comandor Comandor
Сталин был прав! Слова его нужно понимать в переносном смысле, иносказательно. Современные чиновники от культуры (да и спорта тоже) считают, что вложение огромных средств в кинематограф или спорт автоматически приведет к выдающимся результатам. Жизнь показывает, что это не так. Кроме вложения финансов должен быть контроль за их расходами, а также худсоветы или спортсоветы, которые должны оценивать качество результатов, и откровенную туфту в прокат не выпускать. В заключение приведу пример игровых видов спорта, где уже по сложившейся традиции "забыли" о призовых местах на международных турнирах!

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