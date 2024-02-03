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Стало известно, что Милош Бикович таки лишился роли в новом сезоне “Белого лотоса” из-за критики украинского МИДа.

Стало известно, что Милош Бикович таки лишился роли в новом сезоне “Белого лотоса” из-за критики украинского МИДа.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22, 2021: Serbian actor Milos Bikovic poses during a ceremony to open the 2021 Moscow International Film Festival at the Rossiya Theatre.

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