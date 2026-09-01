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Свыше 12 млн человек скачали приложение «Госуслуги Моя школа»

Свыше 12 млн человек скачали приложение «Госуслуги Моя школа»

Число пользователей приложения «Госуслуги Моя школа» превысило 12,2 миллиона человек. Сервисом для школьников и их родителей пользуются в 87 регионах страны, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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