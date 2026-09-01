Свыше 12 млн человек скачали приложение «Госуслуги Моя школа»

Число пользователей приложения «Госуслуги Моя школа» превысило 12,2 миллиона человек. Сервисом для школьников и их родителей пользуются в 87 регионах страны, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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