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Маск упрекнул СМИ в перемене мнения о Байдене и назвал президента беднягой

Маск упрекнул СМИ в перемене мнения о Байдене и назвал президента беднягой

Американский бизнесмен Илон Маск упрекнул СМИ в резкой перемене мнения о президенте США Джо Байдене.Он отметил, что еще три недели назад пресса говорила о том, что Байден «в ясном уме», а после его выхода из президентской гонки называет вице-президента Камалу Харрис лучшим, что когда-либо было.

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