Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Сочи хозяин 10 дней не кормил сторожевых собак: сорвались с цепи и съели мальчику лицо

В Сочи хозяин 10 дней не кормил сторожевых собак: сорвались с цепи и съели мальчику лицо

БлокнотРУ Страна не успела оправиться от шока, вызванного трагедией в Ставрополе, где стая собак загрызла насмерть 9-летнюю девочку, как оголодавшие псы снова напали на ребенка.

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