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ТАСС

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Уиткофф передал Путину благодарность семьи Гилмана за его освобождение

Уиткофф передал Путину благодарность семьи Гилмана за его освобождение

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от семьи освобожденного в РФ американского военнослужащего Роберта Гилмана.

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