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Тачки, парни и «успех». Что скрывается в соцсетях убийцы генерала Кириллова

Тачки, парни и «успех». Что скрывается в соцсетях убийцы генерала Кириллова

Аргументы и факты – aif.ru Тачки, парни и «успех». В среду, 18 декабря, столичные силовики задержали первого подозреваемого в убийстве генерал-майора Игоря Кириллова.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Ему денег было мало или кто надоумил-не всё так просто.
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4 час.
Гулька
Этого паразита-недоучку надо РАССТРЕЛЯТЬ! Видео с расстрела должно быть размещено во ВСЕХ информационных порталах.
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2 час.
АМ
Алевтина Малышева
Гнать надо тех,кто завозит мигрантов,они должны нести ответственность,за совершенное преступление,Платите достойную зарплату нашим,ни каких диаспор.Вспомнить нужно,как наших людей гнали из республик бывшего СССР.Ни кто не заступался,ни работы ни денег ни чего.Чемодан,вокзал это лозунг тех,кто нас выгонял,люди оставляли квартиры,имущество.Короткая у русских память.Диаспоры закрыть,Я не знаю, что должно быть, чтобы наше правительство обратило на ситуацию в стране, по засилию мигрантов, Крокус Сити или как его там. У нас, что нет русских названий, Спалили и все, тоже азиаты какой то бардак ,что у нас не кому работать?Уважаемая госдурма, это не мое высказывание, Вы когда будите работать в интересах своего коренного народ и своей страны.
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2 час.

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