За убийство Владлена Татарского террористка Трепова получила 195 тысяч рублей

Деньги Дарье Треповой* перечисляли с территории Украины на протяжении четырёх месяцев.По информации Mash, обвиняемая в убийстве блогера Владлена Татарского террористка Дарья Трепова за четыре месяца сотрудничества со спецслужбами Украины получила на карту 195 тысяч рублей.
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