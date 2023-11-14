За убийство Владлена Татарского террористка Трепова получила 195 тысяч рублей

Деньги Дарье Треповой* перечисляли с территории Украины на протяжении четырёх месяцев.По информации Mash, обвиняемая в убийстве блогера Владлена Татарского террористка Дарья Трепова за четыре месяца сотрудничества со спецслужбами Украины получила на карту 195 тысяч рублей.