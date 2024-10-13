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Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» постарается сравнять счет во втором домашнем матче с «Миннесотой»

«Нью-Йорк» постарается сравнять счет с «Миннесотой» на своей площадке во втором матче серии. Женская НБА Плей-офф Финал (до 3-х побед) Второй матч Нью-Йорк – Миннесота 13 октября.

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