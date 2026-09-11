Лукашенко: В Белоруссии проверят всю армию вплоть до мобилизации

«Армию надо встряхнуть»: Лукашенко заговорил о проверке вплоть до мобилизацииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность всей армии республики.
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