Постпред РФ в ОБСЕ заявляет о намерении раскрыть скрываемые Западом факты о киевском режиме

Россия планирует в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представить факты, которые, по мнению российских представителей, западные страны не доводят до сведения своей общественности, включая информацию о действиях киевского режима.
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