Три водоема Калуги назвали небезопасными для купания

Управление Роспотребнадзора по Калужской области выявило три водоема в Калуге, купаться в которых может быть небезопасно для здоровьяУправление Роспотребнадзора по Калужской области выявило три водоема в Калуге, купаться в которых может быть небезопасно для здоровья.
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