Три водоема Калуги назвали небезопасными для купания

Управление Роспотребнадзора по Калужской области выявило три водоема в Калуге, купаться в которых может быть небезопасно для здоровьяУправление Роспотребнадзора по Калужской области выявило три водоема в Калуге, купаться в которых может быть небезопасно для здоровья.