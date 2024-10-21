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Царьград

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Самарцев предупреждают о новой схеме мошенничества в соцсетях

Самарцев предупреждают о новой схеме мошенничества в соцсетях

В последние недели на территории Самарской области наблюдается тревожная тенденция — аферисты активизировались, запустив новую мошенническую схему, которая ставит под угрозу личные данные жителей региона.

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