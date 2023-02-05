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Шольц заявил, что Путин не угрожал ему во время переговоров по телефону

Шольц заявил, что Путин не угрожал ему во время переговоров по телефону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не угрожал ему или Германии во время телефонных переговоров.

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