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Финский министр обсудит в Молдавии безопасность и приднестровский конфликт

Финский министр обсудит в Молдавии безопасность и приднестровский конфликт

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прибудет в Кишинев 9 января. В ходе визита она обсудит с руководством Молдавии вопросы региональной безопасности и урегулирование приднестровского конфликта.

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