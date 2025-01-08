Финский министр обсудит в Молдавии безопасность и приднестровский конфликт

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прибудет в Кишинев 9 января. В ходе визита она обсудит с руководством Молдавии вопросы региональной безопасности и урегулирование приднестровского конфликта.
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