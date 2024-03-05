Акции “Сбера” впервые с начала января 2022 года торгуются выше 300 рублей

Во вторник, 5 марта, на открытии Московской биржи обычные акции и “префы” Сбербанка в моменте торговались выше 300 рублей за штуку впервые с начала января 2022 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
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