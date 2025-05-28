🔥Прямо сейчас у братской могилы "зелёные фуражки" собрались на церемонию возложения цветов в память о пограничниках, отдавших жизни при защите государственной границы России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥Прямо сейчас у братской могилы "зелёные фуражки" собрались на церемонию возложения цветов в память о пограничниках, отдавших жизни при защите государственной границы России.