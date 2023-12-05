Если муж раздражает: как пережить стадию отвращения в браке и не наломать дров

Даже самый близкий человек — муж или жена — может раздражать до слез и трясучки. Почему так происходит и что делать? Неужели разводиться? Психолог объясняет, почему стадию отвращения надо просто пережить.
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