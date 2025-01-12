RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Где видео и карта про Курскую область. РВСНБойцы 155-й гвард...
  • Наталья
    Ребенок дороже карьеры.... правильно сделала...Бестемьянова — о ...
  • Eduard
    Руководство Зоопарка заверяет посетителей,что всё-таки одна из обезьян стала человеком!NL Times: в Нидер...

Юрист: в 2025 году россиян ожидают новые способы обмана с использованием ИИ

Юрист: в 2025 году россиян ожидают новые способы обмана с использованием ИИ

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT предупредил, что в 2025 году россиян ожидают новые способы обмана с использованием возможностей искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх