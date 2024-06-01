Погода в Башкирии в июне будет в пределах климатической нормы

Наступление летнего сезона принесло изменения в погодные условия Башкортостана. По данным специалистов Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в июне будет в пределах климатической нормы - около +17,4 градуса по Цельсию.
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