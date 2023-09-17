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Энес Кантер Фридом: «Дети едут через всю страну, чтобы увидеть своего кумира вживую. В наше время фразы «распределение нагрузки» попросту не существовало»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом в эфире Fox News поделился своим мнением после введения Лигой новых правил по распределению нагрузки звездных игроков.

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