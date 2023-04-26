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Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан ведет в матче с Бреселем, Хиггинс против Селби и другие партии

Чемпионат мира по снукеру Шеффилд, Англия  1/4 финала 25 апреля Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 4:4 (после первой сессии) Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 4:4 (после первой сессии) Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 10:6 (после второй сессии) Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 4:4 (после второй сессии) 26 апреля Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.

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